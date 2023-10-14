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21:02, 14 октября 2023Спорт

Тренер Ларионов назвал преступлением качество клюшек в матчах

Тренер «Торпедо» Ларионов назвал преступлением качество клюшек в матчах КХЛ

Фото: Samantha Gades / Unsplash

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов в интервью YouTube-каналу клуба высказался о качестве клюшек в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Такими тонкими крюками при довольно среднем качестве льда уже никто не играет. Играть такими клюшками, которые мы получаем, — это преступление», — заявил специалист. Он отказался говорить о качестве льда.

Ранее 14 октября «Торпедо» проиграло московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:4.

«Торпедо» располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 25 очков в 18 встречах. Лидирует ярославский «Локомотив», в активе которого 29 очков в 18 матчах.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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    Анастасия Борисова
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