В ООН предрекли худшее в конфликте Израиля и сектора Газа

Замгенсека ООН Гриффитс: худшее в конфликте Израиля и сектора Газа еще впереди

Худшее в конфликте между Израилем и сектором Газа еще впереди. С таким прогнозом выступил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает РИА Новости.

По его словам, критическая гуманитарная ситуация в подвергающемся израильским бомбардировкам секторе Газа «быстро становится невыносимой».

«Мирные жители Израиля и оккупированной палестинской территории уже неделю страдают от невыносимых мучений и опустошения. Я боюсь, что худшее еще впереди», — заявил он.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить широкомасштабные удары по сектору Газа.