В ООН предрекли худшее в конфликте Израиля и сектора Газа
Замгенсека ООН Гриффитс: худшее в конфликте Израиля и сектора Газа еще впереди
Худшее в конфликте между Израилем и сектором Газа еще впереди. С таким прогнозом выступил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает РИА Новости.
По его словам, критическая гуманитарная ситуация в подвергающемся израильским бомбардировкам секторе Газа «быстро становится невыносимой».
«Мирные жители Израиля и оккупированной палестинской территории уже неделю страдают от невыносимых мучений и опустошения. Я боюсь, что худшее еще впереди», — заявил он.
Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить широкомасштабные удары по сектору Газа.