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19:06, 14 октября 2023Мир

В ООН предрекли худшее в конфликте Израиля и сектора Газа

Замгенсека ООН Гриффитс: худшее в конфликте Израиля и сектора Газа еще впереди

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Unsplash

Худшее в конфликте между Израилем и сектором Газа еще впереди. С таким прогнозом выступил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает РИА Новости.

По его словам, критическая гуманитарная ситуация в подвергающемся израильским бомбардировкам секторе Газа «быстро становится невыносимой».

«Мирные жители Израиля и оккупированной палестинской территории уже неделю страдают от невыносимых мучений и опустошения. Я боюсь, что худшее еще впереди», — заявил он.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить широкомасштабные удары по сектору Газа.

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    Виктория Кондратьева
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