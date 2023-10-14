В США высказались об уступках Украины на переговорах с Россией

Полковник Макгрегор: Зеленский на переговорах с РФ может отдать Одессу и Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с Россией способен пойти на территориальные уступки. Об этом в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner высказался бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, украинские власти могут согласиться передать под контроль Москвы Одессу и Харьков.

«Русские не изменили своих условий для завершения конфликта. В первую очередь, Украина, точнее то, что от нее останется, должна быть нейтральной», — добавил специалист и подчеркнул, что без помощи Вашингтона, а также, вероятно, и других западных стран, Киев не сможет сопротивляться.

Ранее территориальные уступки Украины допустил отставной американский разведчик Скотт Риттер. Он считает, что Запад и вовсе может заставить Зеленского отказаться от территорий.