В Турции опровергли заявления о миллиардном газовом долге перед Россией

В Турции опровергли заявления о газовом долге перед РФ в 27,5 миллиарда долларов

Турецкая нефтегазовая госкомпания BOTAŞ опровергла появившиеся в СМИ и соцсетях заявления о газовом долге Турции перед Россией в 27,5 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте предприятия.

Также сообщалось, что идут переговоры по реструктуризации долга.

«В последние дни возникла необходимость проинформировать общественность о появившихся в некоторых СМИ и социальных сетях необоснованных и беспочвенных утверждениях», — уточняется в публикации.

В BOTAŞ подчеркнули, что Анкара «не должна полагаться на такие необоснованные новости и обвинения». По мнению компании, они являются «преднамеренными, злонамеренными и преследуют различные цели, чтобы нанести урон организации на национальной и международной арене и снизить ценность ее бренда».

Ранее на пленарной сессии Российской энергетической недели президент России Владимир Путин заявил, что создание электронной площадки для торгов газом является приоритетом при реализации проекта турецкого газового хаба. Идею о создании газового хаба для поставок из России через Турцию в октябре 2022 года высказал сам Путин.