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11:28, 14 октября 2023Россия

В здании мирового суда российского региона произошел пожар

Baza: в городе Ванино Хабаровского края произошел пожар в здании мирового суда

Кадр: Telegram-канал BAZA

Пожар произошел в здании мирового суда в Ванинском районе Хабаровском крае. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Возгорание случилось на Молодежной улице в городе Ванино около половины третьего ночи 14 октября. На место прибыли пожарные, которые ликвидировали пожар в течение часа.

Точная причина возгорания пока неизвестна, однако сотрудники оперативно-следственной группы обратили внимание, что окна и рольставни здания были повреждены. По информации издания, версия о поджоге сейчас является у следователей российского региона приоритетной.

Ранее сообщалось, что ученик третьего класса устроил поджог на территории военкомата во Владивостоке. Своей целью восьмилетний россиянин выбрал гараж, расположенный на территории военного комиссариата.

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