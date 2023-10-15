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11:10, 15 октября 2023Мир

В Венгрии заявили об объявлении политиков в ЕС агентами Кремля из-за их мнения

Сийярто: в ЕС политика могут назвать агентом Кремля, если у него другое мнение

Фото: Johanna Geron / Reuters

В Евросоюзе (ЕС) политика могут объявить агентом Кремля, если его мнение отличается от популярного. Об этом рассказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, если мнение политика на 110 процентов не соответствует либеральному мейнстриму, он сразу воспринимается как российский шпион или кремлевский пропагандист. «Из-за этой политизации стало невозможно рационально обсуждать важные стратегические вопросы, проблемы, имеющие долгосрочное и серьезное влияние на европейское будущее», — посетовал Сийярто.

Сийярто добавил, что до конфликта на Украине в Евросоюзе было сложно вести рациональный, здравый и уважительный диалог по важным вопросам, а после февраля 2022 года это стало совсем невозможным.

В том же интервью Сийярто заявил, что антироссийские санкции, вопреки ожиданиям ЕС, не оправдали себя ни с точки зрения давления на Россию, ни с точки зрения помощи Украине. Введение санкций никак не помогло урегулировать украинский кризис, подчеркнул глава МИД Венгрии.

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    Олег Давыдов
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