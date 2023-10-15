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13:34, 15 октября 2023Россия

Американский беспилотник-разведчик приблизился к границам России

Минобороны: БПЛА США Global Hawk приблизился к границе России в Черном море

Фото: Courtesy Erik Hildebrandt / Northrop Grumman / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk Военно-воздушных сил США приблизился к границе России в Черном море. Об этом сообщили журналистам в Минобороны в воскресенье, 15 октября.

В ведомстве подчеркнули, что для недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят отечественный истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk, пояснили в Минобороны.

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    Анна Щербакова
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