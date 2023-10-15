Американский беспилотник-разведчик приблизился к границам России

Минобороны: БПЛА США Global Hawk приблизился к границе России в Черном море

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk Военно-воздушных сил США приблизился к границе России в Черном море. Об этом сообщили журналистам в Минобороны в воскресенье, 15 октября.

В ведомстве подчеркнули, что для недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят отечественный истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk, пояснили в Минобороны.