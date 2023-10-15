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00:31, 15 октября 2023Спорт

Быстров рассказал о ставках на соперника в своем матче

Бывший футболист Быстров рассказал, что поставил на соперника в матче за «Зенит»

Фото: Аексей Филиппов / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в интервью шоу «Это футбол, брат!» во ВКонтакте рассказал о ставках на соперника в своем матче.

Спортсмен вспомнил, что это произошло во времена его выступлений за петербургский «Зенит». «Когда только появились букмекерские конторы, я зарегистрировался. Мы были в Испании, в Марбелье. У меня тогда нога побаливала. Мне сказали, что завтра я не буду играть», — поделился подробностями он.

Тогда Быстров решил поставить на соперников, однако тренер выпустил его на поле. «Я два забил, один отдал, 3:1 выиграли. Расстроился, захожу на этот сайт, а мне написали, что в матче, где сам участвую, нельзя ставить», — подытожил он.

Быстров завершил спортивную карьеру в 2018 году. Последним клубом игрока был «Тосно», прекративший существование. В составе «Зенита» он стал двукратным чемпионом России. В последнее время спортсмен работает экспертом на телеканале «Матч ТВ». В составе команды Быстров стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.

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    Анастасия Борисова
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