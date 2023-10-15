Евгений Ройзман прокомментировал слухи о родстве с генералом Суровикиным

Ройзман заявил, что не может прокомментировать свое родство с Суровикиным

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в России иноагентом) отреагировал на распространившиеся в сети слухи о том, что он якобы является родственником генерала, экс-командующего Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации Сергея Суровикина. Об этом пишет портал 74.ru.

Ройзман заявил, что уже несколько человек обратились к нему с вопросом на данную тему, однако он ничего не знает о таком родстве и никак не может прокомментировать подобные сведения.

«Там (в Telegram-каналах — прим. «Ленты.ру») написано: "по материнской линии". Я позвонил маминой родне в деревню, там вообще не слышали о таком», — заключил экс-глава города.

Ранее в соцсетях тиражировались сообщения о том, что Ройзман якобы приходится Суровикину троюродным братом. При этом многие источники ссылались на предпринимателя и медиаменеджера Демьяна Кудрявцева.

3 октября Суровикин дал первый комментарий после мятежа бывшего главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Экс-командующего группировкой войск в зоне СВО заметили с семьей в одном из подмосковных храмов. На вопрос журналистов о месте службы Суровикин ответил: «Служу Отечеству. Больше никаких комментариев».