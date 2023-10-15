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02:21, 15 октября 2023Мир

Глава МИД Ирана встретился с лидером ХАМАС

Tasnim: глава МИД Ирана Абдоллахиан встретился в Катаре с лидером ХАМАС
СюжетЗемлетрясение в Иране
Хоссейн Амир Абдоллахиан

Хоссейн Амир Абдоллахиан. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился в Катере с лидером «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) Исмаилом Хания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Tasnim.

Отмечается, что стороны обсудили военную обстановку при обострении палестино-израильского конфликта, а также дипломатические возможности его прекращения.

Ранее глава МИД Ирана пригрозил Израилю землетрясением в случае атаки «Хезболлы». По словам министра, ливанская группировка может встать на сторону ХАМАС, если Израиль не прекратит военные действия в Газе.

10 октября американский сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил Ирану ударами после нападения ХАМАС на Израиль. Он счел, что в Тегеране спланировали нападение боевиков, поэтому «адекватным ответом» будут удары по иранским нефтеперерабатывающим заводам.

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    Марина Совина
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