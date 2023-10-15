Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:17, 15 октября 2023Экономика

Латвия стала одним из крупнейших поставщиков вина в Россию

Comtrade: Латвия вытеснила Италию из тройки крупнейших поставщиков вина в Россию

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Литва, Грузия и Латвия за первые восемь месяцев 2023 года отгрузили в Россию вина на 317,5 миллиона долларов, став крупнейшими поставщиками этого напитка в страну. Об этом говорится в расчетах РИА Новости, проведенных на основе данных платформы ООН Comtrade национальных статслужб.

Уточняется, что всего с января по августе ввезли вина более чем на 485 миллионов долларов — однако на одну только Литву пришлось более четверти этой суммы. Страна нарастила экспорт в Россию на 20,6 процента год к году. Импорт грузинского вина увеличился на 19,4 процента, до 112,1 миллиона долларов, а Латвия, которая на третьем месте, нарастила свой экспорт на 18,5 процентов, до 79,5 миллиона долларов. Больше всего алкоголя Литва и Латвия завезли из Италии.

Ранее стало известно, что доля российского вина на отечественном рынке увеличилась примерно до 60 процентов. Отмечается, что власти могут запретить поставки в страну вин из недружественных стран.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Средства ПВО перехватили 27 украинских беспилотников над территорией России

    Россия нанесла удары по военным объектам боевиков в Сирии

    ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по украинским войскам

    На Западе встревожились из-за внезапного маневра России в зоне СВО

    В России оценили опасность попыток Израиля сравнять с землей сектор Газа

    Названы станции метро с самым большим числом открытых вакансий

    В Китае осудили действия Израиля

    В России назвали число ежегодно заболевающих неизлечимой глаукомой

    Путин назвал главную причину вступления новых стран в БРИКС

    Бывший канцлер Германии признался в дружбе с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости