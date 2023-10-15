В Киеве заявили об отзыве Израилем разрешения на эвакуацию украинцев из Газы

Омбудсмен Лубинец: МИД Израиля отозвал разрешение на эвакуацию украинцев из Газы

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что МИД Изралия отозвал разрешение на эвакуацию украинцев и других иностранных граждан из сектора Газа. Его слова приводит «Украинская правда».

Омбудсмен отметил, что разрешение было дано вчера, его подтвердили официальными документами. Украинцы и другие иностранцы должны были покинуть анклав и выйти в Египет через пункт пропуска Рафах, который является единственным для эвакуации гражданского населения.

«Сегодня за два часа до этой эвакуации по непонятным причинам МИД Израиля сообщил о том, что они не гарантируют безопасность и отзывают это разрешение», — рассказал Лубинец.

Он добавил, что посол Украины направил официальную ноту протеста, аналогичным образом планируют поступить еще несколько стран.

Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский выступил с предложением признать движение ХАМАС террористической организацией. Он отметил, что военный конфликт затронул нескольких украинских граждан.

