Fox News: Украина рискует потерять Польшу как союзника после выборов

Итоги выборов в парламент Польши, которые проходят сегодня, могут негативно повлиять на Украину. С таким мнением выступил телеканал Fox News.

В публикации отмечается, что жители Польши обеспокоены из-за объема социальной поддержки в области образования, недвижимости и здравоохранения. Кроме того, их волнует отсутствие результатов Киева в конфликте с Москвой, расходы на поддержку и дальнейшее развитие кризиса. «Они [поляки] тревожатся о том, сохранят ли США свое могущество», — отмечает издание.

Раскол в политической среде Польши показывает неоднозначное отношение граждан к помощи Киеву. Авторы публикации подчеркнули, что на фоне этого Украина рискует потерять страну как союзника после выборов.

Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша прекрасно обойдется без дружбы с Украиной и не будет заставлять Киев выстраивать добрые отношения.

Вопрос зерна усугубил отношения Украины и Польши. 15 сентября Еврокомиссия не продлила введенное ранее временное эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. Однако Польша, как Венгрия и Словакия, объявила об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна.