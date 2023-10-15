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21:54, 15 октября 2023Мир

Украину предупредили о риске потерять Польшу как союзника

Fox News: Украина рискует потерять Польшу как союзника после выборов

Фото: Unsplash

Итоги выборов в парламент Польши, которые проходят сегодня, могут негативно повлиять на Украину. С таким мнением выступил телеканал Fox News.

В публикации отмечается, что жители Польши обеспокоены из-за объема социальной поддержки в области образования, недвижимости и здравоохранения. Кроме того, их волнует отсутствие результатов Киева в конфликте с Москвой, расходы на поддержку и дальнейшее развитие кризиса. «Они [поляки] тревожатся о том, сохранят ли США свое могущество», — отмечает издание.

Раскол в политической среде Польши показывает неоднозначное отношение граждан к помощи Киеву. Авторы публикации подчеркнули, что на фоне этого Украина рискует потерять страну как союзника после выборов.

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Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша прекрасно обойдется без дружбы с Украиной и не будет заставлять Киев выстраивать добрые отношения.

Вопрос зерна усугубил отношения Украины и Польши. 15 сентября Еврокомиссия не продлила введенное ранее временное эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. Однако Польша, как Венгрия и Словакия, объявила об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна.

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    Марина Совина
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