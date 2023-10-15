Франция предупредила о риске распространения конфликта в Израиле на регион

Макрон предупредил о риске распространения конфликта в Израиле на Ближний Восток

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил президента Ирана Ибрахима Раиси о риске распространения конфликта в Израиле на ближневосточный регион. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

Французский лидер провел телефонный разговор с иранским коллегой. «Он предостерег главу Ирана против любой эскалации или распространения конфликта между Израилем и ХАМАС, в особенности, на Ливан», — уточнили журналисты. Макрон призвал иранскую сторону безоговорочно осуждать террористические атаки ХАМАС.

Ранее французская газета Le Figaro писала, что нападение палестинского исламистского движения ХАМАС может сказаться на репутации Израиля на Ближнем Востоке как непобедимой крепости.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».