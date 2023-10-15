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12:39, 15 октября 2023Россия

Митрополит Тихон сравнил назначение в Крым с отправкой на Колыму

Митрополит Тихон назвал назначение в Крым отправкой на курорты Колымы

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

Митрополит Тихон (Шевкунов) сравнил свое назначение главой Крымской митрополии с отправкой на Колыму. Соответствующий комментарий опубликован на странице обители во «ВКонтакте».

В обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря служитель церкви назвал свой отъезд на полуостров «курортами Колымы». «Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента, папу римского. На Колыму! Вот и мне — на курорты Колымы», — заявил он.

При этом митрополит попросил за него помолиться, подчеркнув, что в службе в Крыму есть свои сложности. «Нет, там прекрасно, но это не Печоры», — заключил он, добавив, что Псково-Печерский монастырь останется для него самым прекрасным, любимым, не променянном ни на что в сердце местом.

Ранее в октябре митрополита Тихона освободили от управления Псковской епархией. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания Священного Синода назначил его главой Крымской митрополии.

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    Екатерина Ештокина
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