Модель Перминова показала фигуру в прозрачной юбке

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном наряде на новом видео. Соответствующая публикация появилась в ее сторис в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 36-летняя манекенщица предстала на пляже в коричневом купальнике, состоящем из бюстгальтера и плавок на низкой посадке. Поверх плавательного костюма она примерила прозрачную юбку из сетки длины миди, демонстрирующую ее стройное и подтянутое тело.

Свой образ звезда дополнила частично расстегнутой оранжевой рубашкой с коротким рукавом. Помимо этого, Перминова распустила волосы и надела солнцезащитные очки. «Как же хорошо быть здесь», — подписала модель.

Ранее в октябре Перминова снялась в прозрачном наряде без бюстгальтера. Она предстала перед камерой в костюме в бежевых тонах, состоящем из полосатого жакета и кожаной юбки. Было видно, что под пиджаком прозрачная водолазка, сквозь ткань которой просвечивалась обнаженная грудь модели.