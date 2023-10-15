На прибывшем в Петербург судне нашли восемь брикетов с кокаином

Shot: на судне Wild Cosmos в Петербурге нашли более 8 кг наркотиков

На судне Wild Cosmos, прибывшем в Санкт-Петербург из Панамы, нашли более восьми килограммов наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его сведениям, российские таможенники обнаружили на судне под флагом Багамских островов восемь обмотанных непрозрачной лентой брикетов с неизвестным порошком внутри. Они были спрятаны под потолком одного из помещений судна.

Эксперты установили, что внутри находилось более восьми килограммов кокаина. Следователи уже начали выяснять, кому принадлежали брикеты с наркотиками и для кого они предназначались.

Ранее сообщалось, что полицейские изъяли пять килограммов наркотиков и сотни литров сырья для его изготовления с земельного участка экс-главы города Ступино Московской области. Было возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.