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21:44, 15 октября 2023Мир

Палестина назвала условие для прекращения конфликта с Израилем

Советник Аббаса: конфликт с Израилем завершится, когда палестинцы обретут страну

Фото: Ahmad Hasaballah / Globallookpress.com

Арабо-израильские конфликты будут идти до тех пор, пока палестинцы не обретут свою независимую страну со столицей в Иерусалиме, заявил советник палестинского лидера Махмуда Аббаса Махмуд аль-Хаббаш. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил политик, приоритетом палестинской стороны в настоящий момент является прекращение агрессии в отношении сектора Газа. Он отметил, что руководство добивается остановки кровопролития, а также начала переговоров, «которые привели бы к прекращению оккупации как таковой». Он указал на то, что нынешний раунд противостояния между Израилем и ХАМАС завершится.

«Если оккупация продолжится, мы должны ожидать еще одного раунда, и, возможно, других раундов, которые могут быть более жестокими, потому что, как я сказал, проблема в наличии оккупации», — назвал он условие для разрешения конфликта с Израилем.

Ранее палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что мирный процесс с Израилем возможен на условиях принципа двух государств.

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    Марина Совина
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