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12:02, 15 октября 2023Россия

Путин обвинил США в принуждении союзников к ухудшению отношений с Россией

Путин: США заставляют союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем

Фото: The Kremlin Moscow / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты вынуждают союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы российского государства, США заставляют своих союзников ухудшить отношения с упомянутыми странами. Однако, как утверждает Путин, Европа не хочет портить отношения с КНР.

Кроме того, президент России также прокомментировал рекомендации Конгресса США готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем. «Не думаю, что это здоровые мысли. Чушь — пугают друг друга», — заключил он.

Ранее Путин высказался об идеях России и Китая в рамках интеграций. По словам Путина, идеи страны в отношении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и «Большой Евразии» полностью совпадают с китайскими в контексте международной инициативы «Один пояс, один путь».

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    Екатерина Ештокина
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