Путин заявил о невозможности сравнивать СВО и конфликт на Ближнем Востоке

Путин заявил, что невозможно сравнивать СВО и конфликт на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке настолько масштабен, что его нельзя даже сравнивать со специальной военной операцией (СВО) на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

«Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?» — сказал глава государства.

Он отметил также, что горячий конфликт Запада с Россией, если таковой произойдет, не ограничится рамками специальной военной операции, это будет совсем другая война.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В обращении к согражданам Путин заявил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи. Выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в начале октября 2023 года, президент сообщил, что завершение СВО — это вопрос не взятия под контроль определенных территорий, а гарантий безопасности народов России.