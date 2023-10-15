Раскрыты плюсы от продаж экспортерам валютной выручки по указу Путина

Аналитики заявили, что продажа экспортерами валютной выручки отразится на рубле

Президент России Владимир Путин подписал указ о продаже иностранной валюты российскими компаниями, и это в первую очередь касается крупных предприятий, занимающихся экспортом. Финансовые аналитики прокомментировали ситуацию и раскрыли, какие плюсы от этого будут у рубля. Их заявления приводит РИА Новости.

Эксперт финансовой компании BitRiver Владислав Антонов отметил, что на российский рубль сильно оказывают давление мировые события. Новые правила позволят Центральному банку добиться снижения валюты на один-два рубля каждый месяц.

Аналитик Михаил Беляев напомнил, что Федеральная служба по финансовому мониторингу приставит к предприятиям контролеров. Их деятельность качественно отразится на рубле.

«Конечно, корпорациям удобнее держать под рукой некоторое количество валюты для операционной деятельности, а так им придется брать на себя двойные курсовые потери, но торговле это не помешает. В то же время это снизит размах колебаний», — заявил он. По информации Беляева, сразу после подписания указа рубль несколько укрепился.

Специалисты также предположили, что новый указ обеспечит некоторое укрепление в ближайшей перспективе, курс к доллару прогнозируется на уровне 95-98 рублей. Однако для устойчивого эффекта требуется комплексный подход по решению системных проблем.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев допустил укрепление рубля до 90. До этого директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец рассказал, что доллар может упасть до 80 рублей после указа Путина.