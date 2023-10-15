Российские военные отразили атаку егерской бригады ВСУ в Вербовом

МО РФ: военные отразили атаку 71-й егерской бригады ВСУ в Вербовом в Запорожье

Российские военнослужащие на запорожском направлении сумели отразить атаку 71-й егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Об этом заявили журналистам в ходе брифинга Минобороны в воскресенье, 15 октября.

В ведомстве также отметили, что российские авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

По сведениям Минобороны, украинская армия на данном направлении потеряла две боевые бронированные машины, три автомобиля, американскую артиллерийскую система М-777 и гаубицу Д-30.

Неподалеку от запорожского села Малиновка удалось уничтожить склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ, пояснили в российском оборонном ведомстве.

14 октября Минобороны отчиталось о ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области.

Тогда же украинские войска лишились танка, двух боевых машин пехоты, трех пикапов и польской самоходной артиллерийской установки Krab.