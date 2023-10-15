Рост цен на новостройки в России замедлился

«Ъ»: рост цен на новостройки в России немного замедлился, составив 2,4%

Рост цен на новостройки в России немного замедлился. Об этом в воскресенье, 15 октября, со ссылкой на экспертов «Циан.Аналитики» сообщает «Коммерсант».

Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России в октябре составила 155,8 тысячи рублей за квадратный метр, что на 2,4 процента больше, чем в прошлом месяце. Ранее этот показатель составил 3,6 процента.

При этом активность потребителей постепенно начинает снижаться. В будущем это может спровоцировать рост объема экспозиции и сдерживания средних цен, считают аналитики.

Сохраняющийся рост средних цен объясняется предшествующим периодом высокого спроса. По словам руководителя первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, активность россиян сейчас на 33,4 процента выше, чем в аналогичный период 2022 года.

Ранее стало известно, что новые апартаменты в Москве за месяц подорожали до 12 процентов. По итогам сентября наиболее заметно стоимость квадратного метра апартаментов в новостройках столицы выросла в САО, второе место занял ВАО.