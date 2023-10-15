Рублев проиграл польскому теннисисту в финале турнира ATP

Рублев проиграл польскому теннисисту Хуркачу в финале турнира ATP в Шанхае

Россиянин Андрей Рублев проиграл поляку Хуберту Хуркачу в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Представитель России потерпел поражение в трех сетах (3:6, 6:3, 6:7). Спортсмены провели на корте 2 часа и 6 минут. Рублев был посеян на турнире под пятым номером, а Хуркач — под 16-м.

Польский спортсмен выиграл второй турнир серии «Мастерс» в карьере. Его высшим достижением на турнирах серии «Большого шлема» является выход в полуфинал на Уимблдоне.

Рублев выиграл 14 турниров ATP в карьере. В рейтинге организации он находится на седьмой позиции.