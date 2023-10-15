Шеф Пентагона подтвердил отправку ударной группы на восток Средиземноморья

Шеф Пентагона Остин подтвердил отправку ударной группы на восток Средиземноморья

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил отправку на восток Средиземного моря ударной группы с авианосцем «Эйзенхауэр». Об этом говорится в распространенном заявлении Пентагона, передает РИА Новости.

Уточняется, что целью переброски является сдерживание враждебных действий против Израиля.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.