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03:42, 15 октября 2023Мир

Шеф Пентагона подтвердил отправку ударной группы на восток Средиземноморья

Шеф Пентагона Остин подтвердил отправку ударной группы на восток Средиземноморья
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил отправку на восток Средиземного моря ударной группы с авианосцем «Эйзенхауэр». Об этом говорится в распространенном заявлении Пентагона, передает РИА Новости.

Уточняется, что целью переброски является сдерживание враждебных действий против Израиля.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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    Юлия Мискевич
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