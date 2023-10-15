Стало известно о планах Путина посетить один из регионов России

Путин запланировал на следующей неделе посетить один из регионов России

Президент Владимир Путин запланировал на следующей неделе посетить один из регионов России. Об этом стало известно журналистам программы «Москва. Кремль. Путин», выходящей на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Какой именно это будет регион, пока неизвестно.

Кроме того, глава государства в ближайшие дни вылетит в Китай. Там Путин примет участие в форуме «Один пояс — один путь» и пообщается тет-а-тет с председателем КНР Си Цзиньпином.

До этого российский президент заявил, что в отличие от других стран Китай никому ничего не навязывает. Путин подчеркнул, что Пекин предпочитает предоставлять возможности и искать компромиссы.

Ранее в МИД КНР сообщили, что Путин и Си Цзиньпин постоянно поддерживают стратегический диалог друг с другом в разных форматах.