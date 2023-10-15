Администрация Байдена запросит дополнительные средства для Израиля и Украины

Администрация США запросит свыше 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю

Администрация США собирается запросить дополнительные средства на помощь Украине, Израилю и на другие нужды. Об этом со ссылкой на заявление помощника американского лидера Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана в воскресенье, 15 октября, пишет ТАСС.

Сумма будет существенно превышать 2 миллиарда долларов, о которых сообщалось ранее.

«Как я и сказал, она будет включать необходимое вооружение для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности на Украине, а также чтобы помочь Израилю защитить себя в борьбе с террористами», — приводит агентство слова Салливана.

10 октября стало известно, что в конгресс США внесли законопроект о предоставлении военной помощи Израилю на 2 миллиарда долларов. Уточнялось, что эти деньги выделяются на зенитные ракетные комплексы Iron Dome («Железный купол»).