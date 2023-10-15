Российский военный объяснил смену тактики ВСУ

Военный Дандыкин: ВСУ готовятся уйти в оборону на осенне-зимний период

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся уйти в оборону на осенне-зимний период, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил смену тактики украинских войск.

«Наступательными действиями, которые сейчас происходят с их стороны на определенных направлениях, они хотят создать себе новые оборонные рубежи. Потому что сейчас они понимают, что нужно делиться боеприпасами и финансовыми средствами с Израилем в связи с тем, что происходит на Ближнем Востоке», — рассказал Дандыкин.

Наша главная задача — не дать им этого сделать, чтобы у них было меньше возможностей перезимовать Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на то что Киев готовит наступательные операции на отдельных участках, в целом контрнаступление ВСУ провалилось полностью. Он добавил, что положение российских войск на всей линии фронта представляет собой активную оборону.

