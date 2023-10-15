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07:24, 15 октября 2023Мир

В Китае осудили действия Израиля

Глава МИД Китая Ван И: действия Израиля вышли за рамки самообороны

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Действия Израиля вышли за рамки самообороны. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом, передает РИА Новости.

Ван И отметил, что Израилю следует прекратить коллективное наказание жителей сектора Газы. Также министр подчеркнул, что Китай «выступает против и осуждает все действия, которые вредят гражданскому населению».

По словам главы китайского МИД, все стороны должны воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации, и сесть за стол переговоров.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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    Юлия Мискевич
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