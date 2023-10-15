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04:02, 15 октября 2023Мир

В Китае указали на необходимость примирения израильтян и арабов

МИД Китая: мира на Ближнем Востоке не будет без примирения израильтян и арабов
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Ван И

Ван И. Фото: Pedro Pardo / Pool / REUTERS

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что мира на Ближнем Востоке не будет без примирения израильтян и арабов. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.

«Основной путь урегулирования "Вопроса Палестины" заключается в реализации плана "два государства для двух народов", создании независимого государства Палестина и достижения мирного сосуществования между Палестиной и Израилем», — сказал глава ведомства.

Ван И добавил, что Соединенным Штатам следует «играть конструктивную роль, чтобы посодействовать скорейшему возвращению этой проблемы на путь политического урегулирования».

Ранее представитель израильской армии Джонатан Конрикус заявил, что главной целью операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) является гарантирование того, что ХАМАС к концу вооруженного конфликта будет лишен военного потенциала.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

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    Марина Совина
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