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16:16, 15 октября 2023Мир

В США назвали претендентов на территории Украины

Экс-разведчик США Риттер: Венгрия, Польша и Румыния претендуют на земли Украины

Фото: Nariman El-Mofty / AP

Три европейские страны — Венгрия, Польша и Румыния — могут претендовать на территории, которые сейчас принадлежат Украине. Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

По предположению бывшего американского разведчика, если эти страны заявят о своих территориальных интересах, то это может привести к полному распаду Украины.

«Польша может попытаться разделить Западную Украину, а там Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье, да и у Румынии тоже есть интересы. Украину разорвут на куски», — предрек Риттер.

Ранее Риттер предположил, что Запад может заставить Украину отказаться от территорий. По его словам, НАТО понимает, что не сможет предоставить Киеву столько оружия, чтобы вернуть территории.

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    Варвара Кошечкина
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