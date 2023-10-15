Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина является инструментом атаки против РФ

Политика США привела к тому, что Украина стала инструментом атаки против России. Об этом в соцсети X высказался бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию. Целью было нанести ей вред, уничтожить Россию, изменить российское государство», — написал он.

Макгрегор призвал США прекратить вечные войны. Он обратил внимание на то, что ситуацию, в которой сейчас оказалась Украина, можно назвать гуманитарной катастрофой.

Ранее Макгрегор допустил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с Россией способен пойти на территориальные уступки.