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11:42, 15 октября 2023Мир

В США назвали Украину инструментом атаки против России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина является инструментом атаки против РФ

Фото: Ritu Manoj Jethani / Shutterstock / Fotodom

Политика США привела к тому, что Украина стала инструментом атаки против России. Об этом в соцсети X высказался бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию. Целью было нанести ей вред, уничтожить Россию, изменить российское государство», — написал он.

Макгрегор призвал США прекратить вечные войны. Он обратил внимание на то, что ситуацию, в которой сейчас оказалась Украина, можно назвать гуманитарной катастрофой.

Ранее Макгрегор допустил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с Россией способен пойти на территориальные уступки.

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    Варвара Кошечкина
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