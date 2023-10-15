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17:41, 15 октября 2023Мир

В США оценили возможность отправки войск в сектор Газа

Джон Кирби: США не отправят войска для участия в конфликте в секторе Газа

Фото: Staff Sgt. Opal Vaughn

В США опровергли возможность отправки войск для участия в конфликте в секторе Газа. Об этом Fox News сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

При этом Кирби уточнил, что США не исключают вероятности задействовать силы страны для освобождения заложников на упомянутой территории.

Ранее в США призвали не принимать беженцев из сектора Газа. Губернатор Флориды Рон Десантис во время выступления в Айове за выдвижение на пост президента республиканской партии выразил мнение, что США не должны принимать эмигрантов из сектора Газа.

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    Екатерина Ештокина
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