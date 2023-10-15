Задержание двух белорусов из-за нападения на школу во Франции опровергли

МИД Белоруссии опроверг задержание белорусов из-за нападения в школе во Франции

МИД Белоруссии опроверг информацию о задержании двух граждан страны из-за нападения на школу во Франции. Об этом пишет Sputnik со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

«Белорусы находятся в гостинице, никаких ограничительных мер к ним не принималось. В ближайшее время они планируют вернуться в Беларусь», — сообщили в Министерстве иностранных дел.

Кроме того, представители пресс-службы отметили, что белорусское посольство во Франции продолжает держать связь с соотечественниками и правоохранительными органами.

Ранее в октябре двух белорусов задержали во Франции после того, как на школу в Аррасе было совершено нападение, в результате которого учитель получил несовместимые с жизнью травмы. В издании Le Parisien подчеркнули, что число задержанных по данному делу возросло до 10.