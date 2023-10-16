Trends in Cognitive Sciences: доказано наличие сознания у новорожденных

Международная команда ученых из Австралии, Германии и США доказала наличие сознания у новорожденных или даже у плода на последних месяцах беременности. Результаты исследования опубликованы в журнале Trends in Cognitive Sciences.

Основываясь на современных данных о сознании, специалисты смогли выделить у взрослых людей некоторые признаки сознания в мозге при его сканировании. Эти метки отчетливо демонстрировали разницу между сознанием и его отсутствием. Теперь исследователи использовали такие же критерии для оценки сознания у младенцев.

Они обнаружили, что новорожденные могут интегрировать сенсорные и развивающиеся когнитивные реакции в целостный сознательный опыт, позволяющий понимать действия других и планировать свои собственные реакции. Известно, что зрение у младенцев развито гораздо слабее, чем слух. Вероятно, что они гораздо меньше могут осознать, чем взрослые, а также им требуется больше времени для идентификации предметов. Однако авторы утверждают, что они могут легко обрабатывать информацию, например, звуки разных языков, причем лучше, чем дети постарше. Кроме того, к моменту рождения мозг младенца способен на сознательные переживания, которые могут существенно повлиять на его развивающееся самоощущение и понимание окружающей среды.

В сентябре 2023 года сотрудники Института Доэрти впервые выявили сходство иммунных Т-клеток-киллеров пожилых людей и маленьких детей.

