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00:06, 16 октября 2023Спорт

Карпин высмеял слова о совмещении постов в сборной России и «Ростове»

Тренер Валерий Карпин назвал смешными словами Мостового о совмещении постов

Фото: РИА Новости

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высмеял слова о совмещении постов в командах. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что бывший футболист сборной России Александр Мостовой, назвавший неприемлемым работу в двух структурах, не прав. «Смеюсь с них. Все, что он говорит, смешно. В какой стране сборная еще забанена? Вот и все», — подчеркнул он. Карпин добавил, что уйдет из «Ростова» в случае возвращения сборной России на международную арену.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Соглашение с тренером рассчитано до августа 2024 года. В «Ростов» специалист вернулся в марте 2022 года. Ранее он работал в клубе с 2017 по 2021 год.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров.

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    Анастасия Борисова
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