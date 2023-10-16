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20:12, 16 октября 2023Путешествия

Киргизия ужесточила правила въезда и пребывания туристов

МИД Киргизии: республика отменила визаран для иностранных туристов

Фото: Fabio Nodari / Shutterstock / Fotodom

Киргизия ужесточила правила въезда и пребывания иностранных туристов, отменив визаран (возможность многократно обнулять сроки пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

Уточняется, что в Киргизии внедрят безвизовый режим по принципу 60/120. Это значит, что после выезда из страны человек сможет вернуться в нее только по прошествии 60 дней.

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При этом путешественники, которым разрешено находиться в республике без визы 90 дней, смогут вернуться только спустя аналогичный срок, если уедут из Киргизии.

«Новые изменения отражают стремление кабинета министров Кыргызской Республики к обеспечению более эффективного управления миграционными потоками и улучшению общей безопасности страны», — процитировало агентство заявление МИД.

Ранее визаран для туристов отменили в Казахстане. С января 2023 года россияне, которые приезжают в страну по безвизу, могут находиться в ней максимум 90 суток в течение одного календарного периода в 180 дней. Делать это можно не более двух раз в год.

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    Мария Борисова
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