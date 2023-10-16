Медведев объяснил невозможность подавления Путина Байденом

Зампред СБ Медведев заявил, что Байден не сможет подавить Путина

Байден заявил о планах объединить Европу и подавить власть России. О чем еще мечтает 80-летний президент США?

Начало событий в новости Байден заявил о планах объединить Европу и подавить власть России. О чем еще мечтает 80-летний президент США?

Президент США Джозеф Байден не может «подавить» российские власти и президента Владимира Путина в том числе из-за своей деменции. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

Политик отметил, что старческая забывчивость не позволит американскому лидеру вспомнить заявления, сделанные ранее.

«Ничего из этого не произойдет. Одна из причин заключается в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция — полезная вещь», — иронично объяснил Медведев.

Ранее в интервью Байден заявил о своих планах на возможный новый президентский срок, в частности, о желании подавить власть России. «Представьте, что будет, если нам удастся объединить всю Европу и подавить наконец Путина», — заявил он. Кроме того, 80-летний президент заявил о намерении нормализовать отношения со странами Ближнего Востока.