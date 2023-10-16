Байден заявил о планах объединить Европу и подавить Россию. О чем еще мечтает 80-летний президент США?

Президент США Байден заявил о планах объединить Европу и подавить Россию

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS рассказал о планах на второй президентский срок, в частности, о желании подавить Россию.

Представьте, что будет, если нам удастся объединить всю Европу и подавить наконец [президента России Владимира] Путина из-за тех проблем, которые он причиняет Джо Байден президент США

Кроме того, 80-летний президент заявил о намерении нормализовать отношения со странами Ближнего Востока. «У нас огромные возможности сделать мир лучше», — резюмировал хозяин Белого дома.

Байден объявил об участии в президентских выборах 2024 года

Байден официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на участие в выборах президента США в 2024 году.

Когда я баллотировался на пост президента четыре года назад, я говорил, что мы сражаемся за душу Америки, и мы все еще делаем это. Сейчас не время останавливаться. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание Джо Байден президент США

Байден объявил об участии в выборах в видеообращении, выпущенном его новой предвыборной командой. В нем он отметил, что «его работа — защищать американскую демократию».

Наиболее вероятным оппонентом Байдена остается бывший американский лидер Дональд Трамп. Несмотря на судебные преследования, Верховный суд США не запретил Трампу участвовать в выборах как «мятежнику».

Байден заявил о необходимости полного уничтожения радикального движения ХАМАС

Байден рассказал в интервью CBS о позиции США по конфликту Израиля и Палестины. Он указал, что палестинская власть должна сохраниться, нужен путь для существования государства, который называется «решение на основе двух государств». Такого подхода Соединенные Штаты придерживаются на протяжении десятилетий, добавил он.

Это создаст независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан Джо Байден президент США

Байден выступил против оккупации сектора Газа Израилем

Однако Байден выступил против возможной оккупации Израилем сектора Газа, назвав такой сценарий «большой ошибкой».

То, что произошло в Газе, на мой взгляд, связано с ХАМАС, но крайние элементы группировки не представляют весь палестинский народ. И я думаю, что для Израиля было бы ошибкой снова оккупировать Газу Джо Байден президент США

Байден добавил, что поддерживает идею гуманитарного коридора для выхода из сектора Газа. По его словам, США делают все необходимое для его реализации.