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13:46, 16 октября 2023Бывший СССР

На Украине выросло количество верящих в конфликт власти с армией

КМИС: на Украине выросло количество граждан, верящих в конфликт власти с армией

Фото: Keystone Press Agency / President Of Ukraine / Globallookpress.com

На Украине выросло количество граждан, верящих в возможный конфликт гражданских властей и армии. В сентябре 2022 года таковых было 14 процентов, в октябре 2023 года — 32 процента. Об этом свидетельствуют данные социсследования Киевского международного института социологии (КМИС).

При этом большинство не верят в такую возможность, хотя их количество уменьшается. В сентябре 2022 года 71 процент опрошенных считали, что политическое руководство и армия действуют слаженно, но в октябре 2023 года их стало лишь 54 процента.

Ранее КМИС сообщил, что на Украине с 15 до 30 процентов выросло количество людей, которые считают, что Запад устал от поддержки страны.

Тем не менее, 63 процента украинцев считают, что Запад продолжит поддержку Украины. Хотя количество граждан с таким мнением уменьшилось с 73 процентов в сентябре 2022 года.

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    Александр Слабиев
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