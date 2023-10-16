Путин заявил о неприемлемости насилия в отношении мирных граждан

Путин: насилие над мирными жителями в конфликте на Ближнем Востоке неприемлемо

Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости любого насилия в отношении мирных граждан в ходе конфликта на Ближнем Востоке. На это он указал в беседе с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом Египета Абдельфаттахом Сиси. Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

«Со своей стороны Владимир Путин подчеркнул неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан», — говорится в сообщении.

Путин также отметил, что в России глубоко сопереживают всем пострадавшим, а также тем, кто потерял родных или близких в результате конфликта. Он подчеркнул, что Москва готова оказать необходимую гуманитарную помощь.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал пять международных телефонных разговоров Путина за день. По его словам, Путин донесет до каждой из сторон российскую позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

Также Ушаков выразил мнение, что главной целью мирных переговоров по палестино-израильскому конфликту должна стать реализация одобренного ООН плана по созданию двух государств на территории Израиля.