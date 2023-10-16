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16:11, 16 октября 2023Среда обитания

Россияне бросились скупать жилье в Турции и обогнали всех иностранцев

Россияне обогнали других иностранцев по покупке недвижимости в Турции в сентябре

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В сентябре 2023 года россияне бросились скупать жилье в Турции — по числу сделок с недвижимостью покупатели из России обогнали всех иностранцев. Такие данные приводит Турецкий институт статистики (Turkstat), пишет РИА Новости.

В организации отметили, что всего за первый месяц осени нерезиденты заключили в евразийской стране 2900 сделок. Самой большой оказалась доля покупателей из России — 30 процентов. В топ-пять также вошли жители Ирана (11 процентов всех сделок), Ирака (6,5 процента), Украины (4 процента) и Китая (2,4 процента).

Самым популярным у иностранных покупателей жилья городом оказалась Анталья — там было продано более 1000 домов. Среди интересных для нерезидентов городов в Turkstat также назвали Стамбул (978 сделок) и Мерсин (211 сделок).

Ведомство также сообщило, что в целом продажи недвижимости в Турции в сентябре упали по сравнению с сентябрем 2022 года на 9,5 процента, до 102,7 тысячи сделок. Продажи недвижимости в стране за три квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого тоже снизились — минус 14,9 процента, до 900 тысяч сделок.

В конце августа сообщалось, за первые семь месяцев 2023 года россияне резко расхотели покупать жилье в Турции — спрос на недвижимость в ранее популярной для релокации стране снизился почти на 60 процентов.

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    Нина Ташевская
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