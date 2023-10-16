Отец бежавшего из Украины футболиста раскрыл его планы

Отец сбежавшего из Украины Распутько заявил, что в России футболисту безопаснее

Отец футболиста украинского «Шахтера» Александра Распутько Юрий раскрыл планы спортсмена на будущее. Его слова приводит Regnum.

«Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке», — заявил Распутько-старший. Он отметил, что в России футболисту будет безопаснее, однако не стал говорить о причинах отъезда сына из Украины.

13 октября стало известно, что Распутько исчез в аэропорту после матча Юношеской Лиги УЕФА в Бельгии 4 октября. Также сообщалось, что спортсмен попросил политического убежища в России. В качестве одной из причин побега называлась пророссийская позиция футболиста.

В «Шахтере» заявили, что направили ему официальное письмо с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды. В клубе подчеркнули, что, если бы были предпосылки к бегству, игрок остался бы на Украине и не поехал на матч за границу.