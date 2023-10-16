Пенсии россиян пообещали увеличить дважды

В России пенсии неработающим пенсионерам повысят дважды за 2025 и 2026 год

Страховые пенсии неработающих пенсионеров в России обещают проиндексировать дважды. Об этом со ссылкой на заключение Счетной палаты на проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования сообщает ТАСС.

По данным аудиторов, к 2026 году среднегодовой размер страховой пенсии неработающего пенсионера может вырасти до 25 590 рублей. Для этого в 2025 году выплаты увеличат на 4,5 и на 2,2 процента, а в 2026 году их проиндексируют на 4 и 2,3 процента соответственно.

Среднегодовое число пенсионеров в 2024 году составит около 43,51 миллиона человек. К 2026 году их количество сократится до 43,32 миллиона человек, отметили в Счетной палате.

Индексация социальных выплат и государственных пособий будет проходить каждый год с 1 февраля. Их будут увеличивать на уровень прогнозируемой инфляции предыдущего года. Индексация в 2024 году составит 7,5 процента, в 2025 году — 4,5 процента, а в 2026 году — 4 процента соответственно, добавили аудиторы.

Группа депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым решила внести в Госдуму законопроект, предполагающий увеличение пенсий для части пенсионеров. Его авторы предполагают надбавку к пенсии для неработающих граждан, чей среднедушевой доход не превышает двух размеров прожиточного минимума пенсионера. Они также предложили начислять 20 процентов от величины прожиточного минимума в регионе, если доход пенсионера составляет от одного до полутора его размеров или 10 процентов, если доход гражданина — от полутора до двух размеров прожиточного минимума.