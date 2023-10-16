Названа причина крупных потерь ВСУ

Полковник Кнутов объяснил крупные потери ВСУ неверной тактикой

В рамках контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) избрали тактику штурма исключительно личным составом, без поддержки авиации и танков. Это в большей части стало причиной рекордных потерь. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.

Ошибочная тактика

«Во-первых, тот, кто атакует, всегда больше теряет, — сказал Кнутов. — Есть устоявшийся подход, говорящий о необходимости преимущества в личном составе от трех до пяти раз у того, кто атакует, по сравнению с тем, кто обороняется. Эта истина была подтверждена и во время Второй мировой, и во время локальных конфликтов. Кроме того, Украина использовала тактику "мясных штурмов", когда личный состав бросали в атаку без поддержки авиации, тяжелой артиллерии и танков».

Полковник объяснил, что малые тактически группы численностью до 10 человек пытались прорывать оборону, попадая на минные поля, под огонь артиллерии, минометный огонь и только после проникая в окопы. Именно такие штурмы, по его словам, применялись на трех основных участках фронта.

Также Украина пыталась не оставлять Артемовск. Для этого осуществляла постоянные контратаки на позиции наших войск, это тоже привело к потерям. Тактика Украины в принципе достаточно странная и предполагает потери, но на это не обращают внимание, потому что важнее отчитаться о том, что хоть какие-то задачи контрнаступления решены Юрий Кнутов полковник в отставке

Итоги контрнаступления

По словам Кнутова, добиться в рамках контрнаступления удалось немногого. ВСУ смогли срезать выступ в южно-донецком направлении, вклиниться по направлению Орехов — Токмак. Но, как подчеркнул полковник, эти успехи носят исключительно тактический характер.

«Они не привели даже к прорыву основной линии обороны. Противник захватил какие-то передовые опорные пункты и на этом все остановилось. Основные линии обороны до первой линии прорваны не были. Задачи, которые стояли перед украинской армией, не решены», — заключил военный.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха, потери Киева в ходе военных действий огромные — они превышают российские в восемь раз. Глава государства также заявил, что для начала диалога Москвы и Киева нужно, чтобы на Украине отменили запрет на диалог с Россией.