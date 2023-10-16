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00:10, 16 октября 2023Наука и техника

Разработан самый точный тест на биологическое старение

Journal of Internal Medicine: создан самый точный тест на биологическое старение

Фото: Yves Herman / Reuters

Исследовательская группа из Университета Глазго и Каролинского института создала самый точный тест на биологическое старение. Результаты работы опубликованы в Journal of Internal Medicine. Краткий обзор приводит Medical Xpress.

Тест на эпигенетические часы, которые определяют, насколько отличается фактическое старение организма от хронологического возраста, основан на биохимическом анализе меток метилирования ДНК. Для его разработки были изучены данные более 400 пациентов с хроническими болезнями почек, которые затем были сопоставлены с 100 контрольными группами. Также ученые использовали биомаркеры крови и автофлуоресценцию кожи. Эффективность различных тестов рассматривалась через год после трансплантации почки или начала их лечения диализом.

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Оказалось, что у пациентов с хроническим заболеванием почек биологическое старение происходит быстрее, чем у здорового человека. Причем это происходило даже после начала диализа, а останавливалось только после пересадки почки. Несмотря на приблизительно одинаковые результаты всех систем оценки эпигенетических часов, авторы пришли к выводу, что они все в разной степени неточные при тестировании на здоровых тканях. Однако их новый метод показал самые точные результаты при тестировании в клинических условиях как на здоровых, так и на нездоровых тканях.

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    Елена Апазиди
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