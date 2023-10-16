Россиянин хранил у себя более 55 килограммов гашиша и марихуаны и попался

Во Владимирской области полиция задержала мужчину с 52 килограммами гашиша

Во Владимирской области полиция задержала ранее судимого местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») УК РФ. Мужчину отправили под стражу.

В его доме оперативники нашли пакет с веществом растительного происхождения. Еще один пакет, а также шесть хозяйственных мешков с подозрительным содержимым силовики обнаружили на земельном участке в одной из деревень по координатам, сохранившимся в памяти телефона задержанного.

В общей сложности полиция изъяла у обвиняемого 52 килограмма гашиша, спрессованного в более чем пятьсот брикетов, а также 4,5 килограмма марихуаны.

Ранее на судне Wild Cosmos, прибывшем в Санкт-Петербург из Панамы, нашли более восьми килограммов наркотиков.