Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:20, 16 октября 2023Наука и техника

Российский «Спектр-РГ» возобновит обзор неба

ИКИ РАН: российский телескоп обсерватории «Спектр-РГ» возобновит обзор неба

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Российский телескоп обсерватории «Спектр-РГ» возобновит обзор неба 19 октября. Об этом со ссылкой на заместителя директора Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) и научного руководителя телескопа ART-XС Александра Лутовинова сообщает ТАСС.

По его словам, после приостановки работы телескопа в марте 2022 года российские специалисты начали пересматривать научную программу ART-XС. Приостановка работы российского телескопа связана с тем, что в феврале того же года немецкая сторона отключила на «Спектр-РГ» свой телескоп eROSITA.

Лутовинов добавил, что за время работы два телескопа обсерватории совершили четыре полных и один частичный обзоры неба. «Сейчас мы начнем немножко с другой точки, сделаем три обзора и потом посмотрим», — сказал специалист.

Ранее руководитель Института астрономии Российской академии наук (ИНАСАН) Борис Шустов в рамках конференции «Ультрафиолетовая Вселенная — 2023» заявил, что российскую космическую обсерваторию «Спектр-УФ» планируется запустить в 2029 году.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел переговоры с премьером Израиля

    В Германии назвали западную технику бесполезной на Украине

    Пенсионерка продала квартиру в центре Москвы и отдала деньги аферистам

    Военные Израиля начали поиски данных о похищенных на границе с сектором Газа

    Учительница влюбилась в мошенника и лишилась 55 миллионов рублей

    Президент Грузии ответила на решение суда об импичменте

    Пассажир сказал «бомба» на борту самолета и угодил в психбольницу

    Россиянам раскрыли пять способов сэкономить на ЖКУ

    Популярная блогерша дала совет для сохранения фигуры после родов

    На Украине осужденного освободили за донат ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости