Российский «Спектр-РГ» возобновит обзор неба

ИКИ РАН: российский телескоп обсерватории «Спектр-РГ» возобновит обзор неба

Российский телескоп обсерватории «Спектр-РГ» возобновит обзор неба 19 октября. Об этом со ссылкой на заместителя директора Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) и научного руководителя телескопа ART-XС Александра Лутовинова сообщает ТАСС.

По его словам, после приостановки работы телескопа в марте 2022 года российские специалисты начали пересматривать научную программу ART-XС. Приостановка работы российского телескопа связана с тем, что в феврале того же года немецкая сторона отключила на «Спектр-РГ» свой телескоп eROSITA.

Лутовинов добавил, что за время работы два телескопа обсерватории совершили четыре полных и один частичный обзоры неба. «Сейчас мы начнем немножко с другой точки, сделаем три обзора и потом посмотрим», — сказал специалист.

Ранее руководитель Института астрономии Российской академии наук (ИНАСАН) Борис Шустов в рамках конференции «Ультрафиолетовая Вселенная — 2023» заявил, что российскую космическую обсерваторию «Спектр-УФ» планируется запустить в 2029 году.