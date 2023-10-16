В программу Олимпийских игр-2028 включили пять новых видов спорта

Сквош, лакросс, крикет, бейсбол и флаг-футбол включили в программу Игр-2028

В программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе включили пять новых видов спорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение приняли на 141-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК). С 2028 года на Олимпиаде будут проводить соревнования по бейсболу, сквошу, лакроссу, крикету и флаг-футболу, который является разновидностью американского футбола с ограниченными контактами.

12 октября МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет и получать средства от МОК», — пояснил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. При этом окончательного решения по участию россиян в Играх-2024 не принято.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.