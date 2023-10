В России рухнули продажи легальных видеоигр

Продажи легальных видеоигр в России упали в 4 раза из-за серого импорта

В России в первом полугодии 2023 года продажи легальных видеоигр на дисках рухнули в четыре раза на фоне резкого роста цен и увеличения доли серого импорта. Об этом со ссылкой на данные Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр (объединение поставщиков и продавцов, на долю которых приходится около 60 процентов рынка) пишет РБК.

За шесть месяцев было продано 133,9 тысячи игр на физических носителях против 547,1 тысячи годом ранее. В денежном выражении продажи также заметно упали, на 57 процентов — с 2 миллиардов до 861 миллиона рублей. Эксперты отметили резкий рост средней стоимости одной игры на диске — на 75 процентов, до 6,4 тысячи рублей за штуку.

Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков связывает сокращение легального рынка игр на дисках именно с их подорожанием, особенно когда на сером рынке потребитель может найти аналогичный продукт гораздо дешевле. По его словам, сказались и колебания курса валют, так как подавляющее большинство игр ввозится из США и Европы.

Президент Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр Яша Хаддажи добавляет, что падение продаж коснулось только официального ретейла, осуществляющего легальные поставки товаров через таможню. В то же время растет число «черных» продавцов на маркетплейсах, цены у которых ниже, чем в официальных магазинах, сказал он.

Крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries сообщили, что продажи игр на дисках в первом полугодии выросли в 2,5 и 3,5 раза соответственно. При этом оба сервиса заверили, что принимают меры против распространения контрафактных игр на своих платформах. По словам представителя Wildberries, объем контрафакта на площадке практически сведен к нулю, а в Ozon отметили, что компания «постоянно совершенствует меры по борьбе с контрафактной продукцией».

Аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» заявили, что рост спроса на игры на дисковых носителях начался с весны 2022 года, когда у россиян появились сложности с доступом к сервисам и играм от популярных международных поставщиков. В начале 2023 года интерес к таким покупкам сохранился в период покупки подарков на традиционные гендерные праздники (23 февраля и 8 марта). За первые 7 месяцев текущего года число покупок игр на дисках выросло на 17 процентов в годовом выражении, подсчитали эксперты сервиса, при этом средний чек составил 3,4 тысячи рублей.

По данным сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо», за первые 8 месяцев 2023 года в сегменте консольных видеоигр около половины продаж пришлось на игры для PlayStation 4, еще четверть — на диски для PlayStation 5. Наиболее популярными среди россиян стали Hogwarts Legacy, Atomic Heart, Resident Evil 4 Remake, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Diablo 4.

Ранее сообщалось, что американская корпорация Microsoft закрыла сделку по приобретению студии разработчика игр-бестселлеров Call of Duty и World of Warcraft, Activision Blizzard, за 69 миллиардов долларов. Это стало возможным после того, как компания согласилась исключить из сделки права на облачные игры Activision. Они были проданы французскому издателю игр Ubisoft Entertainment, который сможет предлагать потребителям игровой контент Activision в том числе через сервисы подписки, отметили в Управлении по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании.